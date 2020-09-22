نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يضيف أربع دول لاستضافة مخزونات طبية رئيسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء إنه سيتم إنشاء مخزونات طبية جديدة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الدنمارك واليونان والمجر والسويد، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا والتحديات الصحية المستقبلية المماثلة.

وستكون الدول الأربعة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كدول مضيفة لما يسمى باحتياطي المعدات الطبية المنقذ، والذي يتكون من كمامات وأردية وقفازات واقية بالإضافة إلى أجهزة التنفس الصناعي وغيرها من المعدات.

وكان قد تم إنشاء مخزونات مماثلة للاتحاد الأوروبي في وقت سابق في ألمانيا ورومانيا.

وقال يانيتس لينارتشيتش، مفوض إدارة الأزمات في بروكسل: "مع اقتراب فصل الشتاء وتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء أوروبا، فإن تكوين مخزونات من المعدات الطبية الحيوية أمر بالغ الأهمية".

وستقوم المفوضية الأوروبية بتمويل شراء وتخزين ونقل الإمدادات.

وقالت وكالة الطوارئ المدنية السويدية في بيان منفصل إن الحاجة إلى مستودعات تخزين طبية مشتركة في الاتحاد الأوروبي أبرزتها أزمة فيروس كورونا بشكل واضح، في إشارة إلى الاختناقات والمشاحنات بين دول الاتحاد الأوروبي التي تتدافع للحصول على معدات الحماية.

كان نشاء الاحتياطي المشترك قد بدأ في الربيع الماضي عندما عانت الكثير من دول الاتحاد الأوروبي نقصا في تجهيزات الحماية للأطباء وأطقم الرعاية.

وأوضح لينارتشيتش أن الاتحاد الأوروبي وزع من هذا الاحتياطي المشترك 520 ألف كمامة على دوله الأعضاء إيطاليا وإسبانيا وكرواتيا وليتوانيا بالإضافة إلى دول شالجوار مقدونيا الشمالية ومونتيجرو وصربيا.