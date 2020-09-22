نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقتصادية دبي تخالف 4 منشآت تجارية لعدم الالتزام بتدابير كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خالفت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي 4 محال بيع بالتجزئة، في عدد من مراكز التسوق، 3 منها بسبب عدم التزام العاملين فيها بارتداء الكمامات، فيما تم مخالفة المنشأة الرابعة بسبب عدم اتخاذها للإجراءات اللازمة لمراعاة مسافة التباعد الجسدي.

جاء ذلك خلال سلسلة الجولات الرقابية التي نفذتها فرق التفتيش الميداني على العديد من الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية، وذلك لضمان التزام المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي جائحة كوفيد-19.

من جهة أخرى وجهت فرق التفتيش الميداني، تنبيهات لـ18 منشأة تجارية أخرى، وذلك بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي، وذلك بهدف توعيتهم حول ضرورة الالتزام ودوره في ضمان استمرارية أعمالهم وحماية موظفيهم ومتعامليهم على حد سواء. في حين بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 691 منشأة.

وشددت اقتصادية دبي على أن الجهات المختصة في الدائرة، ستواصل جهودها المكثفة في مختلف أنحاء الإمارة، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين، من منطلق أن الحفاظ على صحة المجتمع أولوية لا يمكن التفريط بها.

وأهابت اقتصادية دبي بمختلف فئات المجتمع، ضرورة التعاون والمساهمة في استمرارية دوران عجلة الاقتصاد في الإمارة بشكل آمن وطبيعي، مشيرة إلى أنها على تواصل دائم ومستمر مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص، للوقوف على أبرز المستجدات، إلى جانب تعزيز الوعي بالإرشادات والبروتوكولات المعمول بها في الفترة الراهنة، بما يضمن التزام الجميع بها، وعدم التهاون أو ارتكاب أي ممارسات سلبية من شأنها أن تعرض المجتمع للخطر بأي شكل من الأشكال.

ودعت اقتصادية دبي مختلف فئات الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر آبل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.

