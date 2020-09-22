نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دخول رئيس المجلس الأوروبي الحجر الصحي يؤجل قمة التكتل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقرر تأجيل قمة الاتحاد الأوروبي والتي كان من المقرر عقدها يومي الخميس والجمعة المقبلين بسبب دخول رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في حجر صحي، بعد أن ثبتت إصابة أحد موظفيه الأمنيين بفيروس كورونا، وفقاً للمتحدث باسم ميشال.

وسيعقد اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي الـ 27 خلال بدلاً من ذلك يومي 1 و 2 أكتوبر.

وقال المتحدث باريند ليتس عبر تويتر: "يخضع الرئيس لفحوصات بانتظام وكانت نتيجة اختباره سلبية أمس، والتزاماً بالقواعد المطبقة في بلجيكا، دخل في حجر صحي اعتباراً من اليوم".

وتابع ليتس أن ميشيل علم أن ضابط الأمن، الذي كان على اتصال وثيق به، قد ثبت إصابته.

ومن المقرر أن يركز الاجتماع المؤجل لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل - من بين أمور أخرى - على العلاقات مع تركيا، التي تدهورت في الأشهر الأخيرة بسبب الخلاف مع اليونان وقبرص حول أنشطة التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط.