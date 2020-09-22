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بولسونارو: البرازيل ضحية حملة وحشية على غابات الأمازون

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بولسونارو: البرازيل ضحية حملة وحشية على غابات الأمازون
بولسونارو: البرازيل ضحية حملة وحشية على غابات الأمازون

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بولسونارو: البرازيل ضحية حملة وحشية على غابات الأمازون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في خطابه الافتتاحي الخامس والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن هناك حملة تضليل تتعلق بغابات الأمازون ومنطقة بانتانال المدارية من أجل تشويه صورة بلاده كأكبر منتج للغذاء في العالم.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بولسونارو قوله إن بلاده "رائدة في الحفاظ على الغابات الاستوائية".

ووفقاً لبولسونارو فإن البرازيل تبرز كأكبر منتج للغذاء في العالم، ولهذا السبب "هناك اهتمام كبير بنشر معلومات مضللة" حول القضايا البيئية.

وقال بولسونارو، فيما يتعلق بجائحة ، فإن حكومته كانت "جريئة" في تنفيذ الإجراءات الاقتصادية لمنع حدوث مشكلة أكبر.

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