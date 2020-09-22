رابط تمويل بدون كفيل بمبلغ 200 ألف ريال لدى شركة اليسر

رابط تمويل بدون كفيل بمبلغ 200 ألف ريال سعودي لدى شركة اليسر للتمويل وتحتل شركة اليسر للتمويل بالمملكة المركز الأول بين شركات التمويل بالسعودية وتعد شركة اليسر للتمويل إحدى أسرع 100 شركة نمواً بالمملكة وتقدم شركة اليسر تمويل شخصي بدون كفيل وبسداد أقساط التمويل على فترات زمنية ميسرة تصل إلى 3 سنوات وتصل قيمة هذا التمويل إلى 200 ألف ريال سعودي وهو تمويل شخصي متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية وسوف نوضح لكم رابط التمويل بدون كفيل لدي شركة اليسرأحكام و شروط الحصول على رابط تمويل بدون كفيل لدى شركة اليسر
سوف نوضح فى هذا المقال شروط وأحكام الحصول على رابط تمويل بدون كفيل أو ضامن لدى شركة اليسر وهي كما يلي
- أن يكون العميل المتقدم للحصول على التمويل بدون كفيل سعودي الجنسية
- أن يكون الراتب الذى يحصل عليه المتقدم لا يقل عن 6 آلاف ريال سعودي
- أن يكون عمر المتقدم للتمويل الشخصي بلا كفيل لا يقل عن 21 عاماً وحتى 60 عاماً للمتقاعدين
- أن يكون قد قضى العميل مدة 6 أشهر فى العمل
سوف نتعرف على أهم مزايا تمويل بدون كفيل لدى شركة اليسر للتمويل فهذا التمويل له العديد من المميزات فهو تمويل متفق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية وهناك مميزات أخرى وهي كما يلي
- التمويل الشخصى بلا كفيل لدي شركة اليسر يتميز بفترات سداد ميسرة ومرنة
- يتميز التمويل لدى شركة اليسر أنه تمويل بدون كفيل لدى شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية
- يتميز بأنه تصل قيمة التمويل إلى 200 ألف ريال سعودي لدى شركة اليسر للتمويل
- التمويل الشخصي بدون كفيل لدى شركة اليسر يتميز بهامش ربح تنافسي
- هذا التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
- سوف يتم الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة اليسر
- اختيار تقديم طلب التمويل الشخصي بدون كفيل
- يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة
- سوف تصل إليك رسالة بالموافقة أو الرفض حسب توافر جميع الأحكام والشروط
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