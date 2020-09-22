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أخبار اليمن : الأمين العام يعزي القيادي عبدالقوي العشاري بوفاة شقيقه

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أخبار اليمن : الأمين العام يعزي القيادي عبدالقوي العشاري بوفاة شقيقه
أخبار اليمن : الأمين العام يعزي القيادي عبدالقوي العشاري بوفاة شقيقه
دوت الخليج -
الأمين العام يعزي القيادي عبدالقوي العشاري بوفاة شقيقه
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة التربوي أمير عايض العشاري، بعد حياة زاخرة بالعطاء في مجال التربية والتعليم وخدمة المجتمع.

وأشاد أمين عام المؤتمر في البرقية التي بعثها إلى اشقاء الفقيد عبدالقوي عايض العشاري عضو اللجنة الدائمة الرئيسية نائب رئيس دائرة التوجية والارشاد بالامانة العامة للموتمر، ورشاد وإلى نجله فيصل امير العشاري، بمناقف الفقيد وإسهامه المشهود في العملية التربوية والتعليمية بمنطقته حزم العدين، وجهوده الإنسانية في إصلاح ذات البين.

وأعرب أمين عام المؤتمر عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لأشقاء الفقيد ونجله وجميع آل العشاري بحزم العدين محافظة إب والقطاع التربوي بهذا المصاب.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

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