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للمرة السادسة.. فرنسا تتجاوز 10 آلاف إصابة بكورونا

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للمرة السادسة.. فرنسا تتجاوز 10 آلاف إصابة بكورونا
للمرة السادسة.. فرنسا تتجاوز 10 آلاف إصابة بكورونا

سجلت فرنسا، الثلاثاء، مرة أخرى أكثر من 10 آلاف إصابة مؤكدة جديدة بفيروس خلال 24 ساعة للمرة السادسة في 12 يوما.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن 10008 حالة جديدة مقارنة مع 5298، الاثنين، و10569، الأحد، ولكن أقل من 13498 حالة يوم السبت. ورفعت الحالات الجديدة العدد الإجمالي إلى 468069.

كما أفادت الوزارة بأن عدد الوفيات ارتفع إلى 31416، بعد تسجيل 78 حالة جديدة، مقارنة بمتوسط أسبوعي يبلغ 60 حالة في اليوم.

وتشهد فرنسا عودة ثانية لانتشار الفيروس بعد انحسار لم يدم طويلا، بسبب رفع القيود على الحركة في البلاد.

يذكر أنه منذ بدء تفشي الوباء في فرنسا، توفي 31 ألفا و585 شخصا على الأقل.

 

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