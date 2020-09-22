نتنياهو : استعرضنا ترجمة اتفاق السلام مع ولى عهد البحرين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إن اتصاله الهاتفى مع ولى عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الثلاثاء، تركز على مضمون اتفاقيات السلام الموقعة مؤخرًا بين البلدين.





ووفقًا لأنباء عاجلة أوردتها "سكاى نيوز عربية"، أوضح نتنياهو أن محادثاته مع ولى العهد فى مملكة البحرين تناولت كيفية ترجمة السلام إلى اقتصادى وتكنولوجى وسياحى وسلامًا فى كل المجالات، على حد تعبيره. وإلى جانب اتفاقية السلام التى وقعتها الإمارات مع إسرائيل فى البيت الأبيض، منتصف سبتمبر الجارى، وقعت مملكة البحرين إعلانا للسلام مع إسرائيل، بحضور نخبة من الوفود الدولية والعربية، وبرعاية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

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