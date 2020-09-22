فشل 10 عربات إطفاء .. حريق هائل في العاصمة الإيرانية طهران .. فيديو

تدوالت وسائل الإعلام الإيرانية اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لحريق ضخم في العاصمة الإيرانية طهران.

وحسب "إيران إنترناشونال"، اندلع حريق في مصنع ألبان تابع لشركة "ميهان"، جنوبي مدينة إسلامي شهر في طهران.

وقالت القناة إن الحريق اندلع منذ الساعة السادسة مساء ولا تزال النيران مندلعة بضراوة، على الرغم من إرسال السلطات 10 عربات إطفاء من البلدات المجاورة.

وتابع أنه حتى اللحظة لم ترد أنباء عن خسائر بشرية أو عن حجم الأضرار المادية جراء الحريق.