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سجون خاصة لتعذيب المعارضين.. فضيحة جديدة تنال من "أردوغان"

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سجون خاصة لتعذيب المعارضين.. فضيحة جديدة تنال من "أردوغان"
سجون خاصة لتعذيب المعارضين.. فضيحة جديدة تنال من "أردوغان"

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سجون خاصة لتعذيب المعارضين.. فضيحة جديدة تنال من "أردوغان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي السويدي عن معتقلات سرية وتعذيب وحشي وممارسات تشكل وصمة عار لحكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وأوضح الموقع الاستقصائي السويدي من خلال مقالات مع وثائق رسمية مسربة تتحدث عن قائد فى الشرطة التركية يدعى "طاهر درباز أوغلو"، أنشأ وأشرف على موقعين غير رسميين وسريين لتعذيب أكثر من 2000 محتجز عام 2016 حتى بات يلقب بـ "عزرائيل".

وأوضح تقرير أظهرته قناة الغد أنه قد أقيمت أماكن الاحتجاز والتعذيب السرية فى قلب العاصمة انقرة بأوامر من حكومة الرئيس أردوغان.

وبحسب الموقع، كان الاحتجاز فى قاعة رياضية تابعة لاتحاد الكرة الطائرة، بينما أقيم الثاني فى ساحة انتظار السيارات فى السجون فى أنقرة.

وأوضح التقرير الروايات التى نقلها الموقع عن ضحايا أدلوا بإفادتهم أمام المحاكم التركية، والتى كشفت سياسة التعذيب وسوء المعاملة التى تعرضوا لها تحت مراقبة مسئولين حكوميين أصروا على عدم التحقيق فى الحوادث.

وأشارت الوثائق إلى أن قائد الشرطة "طاهر درباز أوغلو" هو المسئول عن مواقع الاحتجاز غير الرسمية التي أقيمت في أنقرة، بأوامر من حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

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