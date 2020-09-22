كيفية التقديم للحصول علي تمويل فوري يصل الي60.000 ريال للسعودي والمقيم

كيفية التقديم للحصول علي تمويل فوري يصل الي 60 ألف ريال سعودي للمواطنين السعوديين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من القروض والتمويلات الجديدة المتنوعة التي تفيد المواطنين السعوديين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية بشكل كبير مما أدي بذلك الي اكتساب ثقة الكثير من عملاء البنك، فقد يتنافس بنك التنمية الاجتماعية مع أكبر البنوك السعودية الفخمة في تقديم الخدمات التمويلية والعروض البنكية التي لا تتشابه مع أي بنك أخر من بنوك المملكة العربية السعودية ومن ضمن هذه القروض منتج آهل بدون فوائد وبفترة سداد تمتد الي 5 سنوات وبشروط مرنة ومريحة للعميل.

يعتبر منتج آهل من القروض المميزة من بنك التنمية الاجتماعية والتي تفيد المواطنين السعوديين بشكل كبير جداً ومساعدتهم في تلبية احتياجهم واحتياجات أبنائهم، ومساندتهم في أمور حياتهم المستقبلية ببناء مشاريع بالمبلغ التمويلي والعيش حياة كريمة دون عناء.

يقدم بنك التنمية الاجتماعية عروض تمويلية أخري كتمويل الأسرة، تمويل الزواج، تمويل ترميم، تمويل كنف فيعمل بنك التنمية دائماً علي توفير خدمات تمويلية تتناسب مع فئة كبيرة من المجتمع السعودي ويسعى الي توفير تمويلات مسيرة بدون فوائد ولا دفع مصاريف إدارية وبشروط سهلة تتناسب مع محدودي الدخل وبفترة سداد تصل الي 5 سنوات، فقد نقدم لكم زوار موقعنا هذا شروط التقديم للحصول علي قرض منتج آهل، كما سنتدرج معكم علي أهم مزاياه.

أنه يتم صرف المبلغ وفقاً لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

يوفر بنك التنمية الاجتماعية فترات سداد مرنة وأقساط تمتد حتي 5 سنوات.

يتميز القرض أنه بدون فوائد ورسوم 0%.

يصل قيمة المبلغ الي 60 ألف ريال.

أهم مميزات قرض منتج آهل المقدم من بنك التنمية الاجتماعيةشروط الحصول علي قرض منتج آهل

قام بنك التنمية الاجتماعية بوضع شروط لابد من توافرها للحصول علي أي تمويل شخصي من تمويلات البنك بالإضافة الي شروط جديدة للحصول علي تمويل منتج آهل الجديد، وتتمثل تلك الشروط في الأتي:

أن يكون المتقدم لطلب تمويل منتج آهل سعودي الجنسية.

أن يكون العميل المتقدم لطلب التمويل ليس عليه ديون للبنوك أو ديون لبنك التنمية الاجتماعية.

أن يقدم الشخص المتقدم لطلب قرض منتج آهل الضمانات المطلوبة والتي قام بتحديدها البنك.

أن تتوفر جميع الأوراق والمستندات المطلوبة لكي يتم صرف التمويل.

أن يكون العميل المتقدم شخص منتظم في تسديد الأقساط.

ألا يقل عمر الشخص المتقدم لطلب تمويل منتج آهل عن 18 سنة ولا يزيد عن 55 سنة .

ألا يزيد الراتب الشهرى للعميل المتقدم لطلب التمويل الشخصي عن 2000 ريال سعودي ولا يزيد عن 10 الآف ريال سعودي.

كيفية التقديم للحصول علي قرض منتج آهل