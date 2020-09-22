اخلاء طرف بنك التسليف | قم بطباعة نموذج الإخلاء و احصل على المبالغ الزائدة بنفسك

اخلاء طرف بنك التسليف تعتبر من أهم الخدمات الإلكترونية التي توفر الوقت والجهد لجميع المواطنين الذين انتهوا من تسديد الأقساط الخاصة بالقروض المختلفة التي قد تم اقتراضها من بنك التسليف والادخار السعودي عبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لذلك سنتعرف في حيثيات هذا المقال على الطريقة الإلكترونية الصحيحة التي يتم اتباعها لعمل إخلاء طرف من البنك السعودي للتسليف والادخار وكيفية طباعة نموذج الإخلاء.

اخلاء طرف بنك التسليف

اخلاء طرف بنك التسليف تُعتبر من أهم وأبرز الخدمات المصرفية التي يُقدمها البنك للعملاء والمقترضين إلكترونيًا، فكما يَعلم كافة المواطنين السعوديين المُقيمين بالمملكة العربية السعودية أن بنك التسليف والادخار السعودي يقوم بتقديم العديد من القروض مثل قرض الأسرة، قرض الزواج، قروض الترميم، قرض نفاذ، قرض كنف للمطلقات والأرامل، وآخرها قرض آهل بدون تحصيل أي فوائد من هؤلاء المواطنين المُقترضين سواء كانوا من أصحاب المشروعات الصغيرة أو أصحاب المهن الحرة البسيطة.

حيث يأتي ذلك في إطار سعي المملكة العربية السعودية بالتعاون مع بنك التسليف من أجل تشجيع هؤلاء المواطنين على مزاولة أعمالهم الحرة من خلال القروض الاجتماعية المختلفة التي قُمنا بذكرها من قبل، فبعد أن يتم الانتهاء من تسديد الأقساط المُحددة لكل مواطن حسب قيمة القرض الذي حصل عليه يقوم المواطن بالتقديم على طلب للحصول على وثيقة إخلاء طرف، حيث تُعتبر هذه الوثيقة بمثابة تأكيد على قيامهُ بتسديد كامل لأقساط قرضه أو الإعفاء منها، كما يتم تقديم هذه الوثيقة للجهات الحكومية التي تطلبها لإنهاء العديد من الخدمات الأخرى،كما يوجد لهذه الوثيقة العديد من الخدمات الأخرى التي سوف نتناولها بالتفصيل.

تتمثل أهمية الحصول على خدمة اخلاء طرف بنك التسليف في الآتي:

تُمكن هذه الخدمة العملاء من إجراء أي تعامل حكومي بسهولة بعد تقديم نموذج إخلاء الطرف.

يمكن لأي عميل في البنك استخراج نموذج اخلاء طرف من بنك التسليف من خلال رقم الهوية بعد سداد جميع الأقساط إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى.

من خلال رقم الهوية بعد سداد جميع الأقساط إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى. ومن خلال هذه الخدمة أيضًا يُمكن لعملاء بنك التسليف التعرف على قيمة الرسوم المتبقية له لدى البنك.

سهولة التعرف على قيمة الرسوم أو التأخيرات المالية الواقعة عليه.

سهولة طباعة نموذج الإخلاء بطريقة بسيطة من خلال بعض الخطوات التي سنتعرف عليها لاحقاً.

يُمكن البنك عملائه من استرداد المبالغ الفائضة من تسديد الأقساط.

الأوراق المطلوبة لعمل اخلاء طرف بنك التسليف

في حالة رغبة العملاء السعوديين التابعين لبنك التنمية الاجتماعية في الحصول على اخلاء طرف بنك التسليف بطريقة إلكترونية فلن يحتاجوا إلى مستندات ورقية، وذلك لأن كافة البيانات والمعلومات والمستندات الرسمية به مُسجلة من قبل لدى سجلات البنك.

لذلك لن يقوم العميل إلا ببعض الخطوات الإلكترونية البسيطة منها الولوج إلى الموقع الأساسي لبنك التسليف والادخار السعودي، ثم يقوم باختيار خدمة إخلاء الطرف التابعة لقائمة الخدمات الإلكترونية المتوفرة على الموقع، بعد ذلك سيقوم بتسجيل البيانات الشخصية الخاصة بالمقترض، وفي حين الانتهاء من الخطوات السابقة سيقوم النظام بعمل تطابق بين البيانات المُدخلة والبيانات المسجلة لدى البنك من أجل الحصول على نموذج الإخلاء من بنك التسليف، وفي حالة إتمام عملية التطابق بنجاح سيتم الحصول على كشف مُفصل بحالة الأقساط الخاصة بالقرض كما سيتم التعرف على الرسوم التي يجب سدادها أو المبالغ الزائدة التي يحق للمواطن الحصول عليها.

كيفية الحصول على اخلاء طرف بنك التسليف برقم الهوية

أطلقت وزارة العمل بالسعودية خدمة اخلاء طرف من بنك التسليف عبر الموقع الرسمي لبنك التسليف، يُمكن لأي مواطن أو مواطنة من المواطنين الذين قاموا بإتمام سداد جميع أقساط القروض التي حصل عليها من بنك التسليف بعد توافر شروط بنك التسليف فيه أن يقوم بعمل إخلاء عبر موقع البنك، وتُعتبر هذه الخدمة من أهم الخدمات التي تساعد المواطنين في التحقق من الانتهاء من تسديد جميع الأقساط التابعة للقرض الذي حصل عليه، كما تساعده في القدرة على أخذ القروض الجديدة بكل سهولة، حيث تتمثل خطوات الإخلاء في الآتي:

أولاً يتم الولوج إلى بوابة بنك التسليف الإلكترونية الخاصة.

بعد ذلك يقوم العميل بتسجيل الدخول عبر موقع النفاذ الوطني الموحد بتسجيل البيانات المطلوبة.

ثم يتم اختيار خاصية الخدمات الإلكترونية المُقدمة من بنك التسليف.

بعد ذلك يتم اختيار خدمة إخلاء الطرف، كما يُمكن للعملاء التابعين لبنك التسليف الدخول على صفحة إخلاء الطرف بشكل مباشر.

ثم يقوم العميل بإدخال البيانات المطلوبة وهي (رقم الهوية الوطنية – تاريخ يوم الميلاد – تاريخ شهر الميلاد – تاريخ سنة الميلاد الهجرية ).

ثم يقوم بإدخال رمز التحقق كما هو مكتوب.

بعد ذلك يتم الضغط على زر “ استعلام “.

“. بعد ذلك سيقوم النظام تلقائياً بالتحقق من البيانات التي تم تسجيلها من خلال مطابقاتها مع البيانات الموجودة في قاعدة البيانات بمركز المعلومات الوطني التابع للبنك من أجل الحصول على نموذج اخلاء طرف بنك التسليف والادخار السعودي.

والادخار السعودي. عند التأكد من تطابق البيانات، سوف يتم عرض كافة المعلومات الخاصة بـالقرض الذي حصل علية العميل والتعرف ما إذا كان هناك أقساط متبقية يجب دفعها أم لا.

فإذا تم إخلاء الطرف، يجب على العميل الضغط على الرابط الخاص بعملية الطباعة.

وبذلك سيتم استخراج نموذج الإخلاء بنجاح.

عند الانتهاء من الخطوات السابقة والحصول على نموذج الإخلاء فبذلك أصبحت هذه الورقة هي بمثابة مُستند اخلاء طرف بنك التسليف السعودي، كما يُمكنه الآن إرسال النموذج إلى كافة الجهات والحصول على العديد من الخدمات من هذه الجهات دون الرجوع إلى البنك للتحقق منه.

كيف أطبع اخلاء طرف من بنك التسليف؟

يُمكن لعملاء بنك التسليف والادخار السعودي طباعة نموذج اخلاء طرف بنك التسليف بسهولة ويُسر من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، تتمثل خطوات طباعة النموذج في الآتي:

أولاً يقوم العميل بالدخول إلى موقع بنك التسليف الرسمي.

ثم يقوم بإكمال البيانات المطلوب إدخالها .

ثم يقوم العميل بالضغط على زر “ استعلام “.

“. بعد ذلك سيتم تطابق البيانات المُدخلة مع البيانات المُسجلة لدى البنك، في حالة تطابق البيانات سيكون مُتاح للعميل عملية طباعة النموذج أما في حالة تعذر التطابق يجب على العميل إعادة إدخال البيانات بشكل صحيح.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة “ لطباعة اخلاء الطرف انقر هنا “.

“. بعد أن يتم الضغط على الرابط سيتم استخراج نموذج اخلاء طرف بنك التسليف بنجاح.

كيف يمكن التحقق من عملية الإخلاء من بنك التسليف؟

أحياناً ما يحتاج العميل التحقق من نموذج الإخلاء بعد أن يتم الحصول على نموذج اخلاء طرف بنك التسليف بنجاح، لذلك قام بنك التنمية الاجتماعية بإتاحة خدمة التحقق المهمه لجميع العملاء والجهات الحكومية والغير حكومية، حيث تمكنهم هذه خدمة من التأكد من صحة ودقة اخلاء الطرف الذي يتم إصدارة من بنك التنمية بشكل إلكتروني، لذلك قام بوضع بعض الخطوات البسيطة للتحقق من النموذج، تتمثل خطوات التحقق في الآتي:

الدخول على الصفحة الرسمية لبنك التنمية الاجتماعية.

ثم يقوم باختيار الخدمات الإلكترونية التابعة لبنك التنمية الاجتماعية.

التابعة لبنك التنمية الاجتماعية. ثم يقوم باختيار خدمة التحقق من اخلاء الطرف.

بعد ذلك يقوم بكتابة البيانات المطلوبة وهي (رقم الهوية الوطنية – رقم الشهادة – رمز التحقق).

ثم يقوم بالضغط على زر “ استعلام “.

“. بعد ذلك سوف تظهر نتيجة التحقق على الفور.

طريقة الحصول على المبالغ الزائدة من بنك التسليف

يرغب العديد من العملاء التابعين لبنك التنمية الاجتماعية في التحقق من إذا كان هناك مبالغ متبقية على المقترض يجب سدادها للبنك أو أن هناك كبالغ زائدة من حق العميل الحصول عليها، لذلك قام البنك بوضع بعض الخطوات البسيطة التي تُمكن العملاء من التعرف على قيمة المبالغ الفائضة، تتمثل هذه الخطوات في الآتي:

أولاً يتم الدخول على الصفحة الإلكترونية لمعرفة المبالغ الزائدة.

بعد ذلك يتم اختيار خدمة استعادة المبالغ الزائدة.

ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة وهي (تاريخ الميلاد – رقم الهوية الوطنية).

بعد الانتهاء من تسجيل الدخول من خلال إكمال البيانات المطلوبة، سوف يقوم النظام بعرض ما تبقى من مبالغ إضافية بالتفصيل حتى يتمكن للمقترض استردادها بسهولة، كما سيتم توضيح طرق مساعدته من أجل الحصول أي مبالغ زائدة عن قيمة القرض بسهولة.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة المعلومات والبيانات الخاصة بنموذج اخلاء طرف بنك التسليف والادخار السعودي، كما تَعرفنا على خطوات الحصول على النموذج من خلال رقم الهوية إلى جانب أننا تعرفنا على خطوات التحقق من النموذج وخطوات طباعته بطريقة سهلة وبسيطة.