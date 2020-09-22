أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أن أوروبا ستعمل من أجل الحفاظ على الاتفاق النووى مع إيران، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أن الأوروبيين لن يقبلوا بانتهاكات طهران للاتفاق النووى.





وفى كلمته أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، قال ماكرون: "دعمنا الاتفاق النووى الإيرانى لضمان عدم حصول طهران على السلاح النووى"، مشددًا على أن الأوروبيين لن يتاونوا عن رفض تلك العقوبات الأمريكية فيما يخص الملف الإيرانى. وأضاف الرئيس الفرنسى، أن حملة الضغوط القصوى التى تتبعها واشنطن فشلت فى منع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، أو حتى ضمان عدم قدرتها على حيازة أسلحة نووية، معتبرًا أن تطبيق الولايات المتحدة لآلية فرض العقوبات على طهران ستقوض مجلس الأمن الدولى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو| ماكرون : أمريكا تقوض مجلس الأمن ونعمل للحفاظ على اتفاق إيران النووى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.