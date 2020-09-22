أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أبدى استعداده لاستخدام أي لقاح فعال ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة حتى ولو كان من صنع دولة أجنبية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، إن ترامب قال إنه لا يعتبر الوصول إلى لقاح لفيروس كورونا أمرًا شخصيًا وأنه مستعد ليكون أول من يختبر اللقاح الذي سيتم اعتماده دوليًا حتى لو كان من صنع دولة أجنبية، وفقًا لوكالة "تاس" الروسية.
ونقلت ماكناني عن ترامب قوله: "أنا لا أهتم أنا فقط أريد أن يكون هناك لقاحًا. وإذا توصلت إليه دولة أخرى سأرفع لها القبعة".
وأعربت ماكناني في الوقت ذاته عن ثقتها بأن الولايات المتحدة ستنجح في الوصول إلى لقاح فعال مضاد لفيروس كورونا، موضحة أن اللقاح الأمريكي سيكون آمنًا وفعالًا، لذلك فإن الرئيس لن يمانع في حقنه به عندما يكون جاهزًا.
وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن حصيلة ضحايا مرض كورونا تخطت في الولايات المتحدة حاجز الـ 200 ألف حالة وفاة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سأرفع القبعة لأى دولة تصنعه.. ترامب يبدي استعداده لاستخدام أي لقاح أجنبي لعلاج كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.