سأرفع القبعة لأى دولة تصنعه.. ترامب يبدي استعداده لاستخدام أي لقاح أجنبي لعلاج كورونا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أبدى استعداده لاستخدام أي لقاح فعال ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة حتى ولو كان من صنع دولة أجنبية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، إن ترامب قال إنه لا يعتبر الوصول إلى لقاح لفيروس كورونا أمرًا شخصيًا وأنه مستعد ليكون أول من يختبر اللقاح الذي سيتم اعتماده دوليًا حتى لو كان من صنع دولة أجنبية، وفقًا لوكالة "تاس" الروسية.

ونقلت ماكناني عن ترامب قوله: "أنا لا أهتم أنا فقط أريد أن يكون هناك لقاحًا. وإذا توصلت إليه دولة أخرى سأرفع لها القبعة".

وأعربت ماكناني في الوقت ذاته عن ثقتها بأن الولايات المتحدة ستنجح في الوصول إلى لقاح فعال مضاد لفيروس كورونا، موضحة أن اللقاح الأمريكي سيكون آمنًا وفعالًا، لذلك فإن الرئيس لن يمانع في حقنه به عندما يكون جاهزًا.

وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن حصيلة ضحايا مرض كورونا تخطت في الولايات المتحدة حاجز الـ 200 ألف حالة وفاة.