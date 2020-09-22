"بوتين": قضايا الأمن السيبراني تستحق اهتماما بالغا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن التقنيات الرقمية يمكن أن تقع في أيدي المتطرفين، الأمر الذي يجعل القضايا المتعلقة بالأمن السيبراني تستحق الاهتمام البالغ.
وفي كلمة ألقاها عبر الفيديو خلال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال الرئيس الروسي: "مثل أي ابتكارات أخرى، تميل التقنيات الرقمية إلى الانتشار خارج نطاق السيطرة. ومثل الأسلحة التقليدية، يمكن أن تقع في أيدي الراديكاليين والمتطرفين من كل نوع، وذلك ليس فقط في مناطق الصراعات الإقليمية، ولكن أيضا في البلدان التي تنعم بالسلام، مما يسبب بظهور مخاطر هائلة".
وأضاف الرئيس الروسي أن قضايا الأمن السيبراني واستخدام التقنيات الرقمية المتقدمة تستحق بهذا الصدد أن تناقش "بأكبر قدر من الجدية" على ساحة الأمم المتحدة. من المهم الاستماع والنظر إلى مخاوف الناس بشأن مدى حماية حقوقهم في العصر الجديد، حقوق الخصوصية والملكية والأمن".
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