نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن موضوعات أول مناظرة بين "بايدن" و"ترامب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مذيع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، كريس والاس، إن أول مناظرة بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة جو بايدن ستشمل أسئلة حول فيروس كورونا المستجد والاقتصاد.

وأوضح والاس، الذي سيدير النقاش في 29 سبتمبر، أن المناظرة ستغطي أيضا ملفات تتعلق بالمحكمة العليا والعنصرية والعنف في المدن الأمريكية، فضلا عن نزاهة الانتخابات، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

ومن المرتقب أن تجري المناظرتان التاليتان في 15 و22 أكتوبر، بينما يواجه نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس نائبة جو بايدن، كامالا هاريس في 7 أكتوبر.

وتشهد الولايات المتحدة يوم الثلاثاء 3 نوفمبر المقبل انتخابات رئاسية هي الـ50 في تاريخ البلاد.