السعودية: أي اتفاق مع إيران يجب أن يضمن منع الانتشار النووي

أكد مجلس الوزراء السعودي أن أي اتفاق نووي مع إيران يجب أن يضمن عدم الانتشار لهذا السلاح، إضافة إلى معالجة سلوك طهران المزعزع لاستقرار المنطقة والعالم.

وجدد المجلس السعودي، في جلسة برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، التأكيد على أهمية أن يسهم أي اتفاق نووي مع إيران، في المحافظة على منع الانتشار النووي، واستكمال الجهود الرامية إلى إيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

وذكر بيان، صادر عن وزير الإعلام السعودي، أن الاتفاق يجب أن يشمل معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة والعالم، ورعايتها للإرهاب، بما يكفل عدم قيامها بأي نوع من الاستفزازات مستقبلا.

وشدد على ضرورة تطبيق كل ذلك، قبل إعادة دمج النظام الإيراني وسط المجتمع الدولي، ورفع العقوبات المفروضة عليه.

ووقعت إيران في 2015، الاتفاق النووي مع كل من روسيا والمانيا وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى الولايات المتحدة التي انسحبت بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2018.

وتصر الولايات المتحدة على إعادة فرض العقوبات الأممية بشكل كامل على إيران، رغم انسحابها من الاتفاق النووي، ما أثار صداما مع القوى الأوروبية المعارضة للخطوة.