توكلنا يعرض تسجيل الأبناء بشرط ظهورهم في منصة مدرستي ورابط التسجيل

أوضح تطبيق توكلنا من خلال صفحته الرسمية على ضرورة وأهمية تسجيل الأبناء في الحساب الخاص بولي الأمر حتى يتم معرفة كافة البيانات الخاصة بهم تبعاً لبيانات منصة مدرستي، فقد أكد التطبيق على ضرورة التأكيد على إضافة الأبناء والبنات ضمن أفراد الأسرة في حساب توكلنا الذي يخص بولي الأمر لكي يتمكن من استعراض بيانات منصة مدرستي لهم، يأتي هذا فيما تتواصل عملية تسجيل الأبناء في التطبيق للحصول على بيانات الدخول إلى المنصة بالتزامن مع استئناف الدراسة عن بُعد لمدة 7 أسابيع ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا.

تسجيل الطلاب في تطبيق توكلنا:

وتتم إضافة الأبناء في منصة مدرستي عبر توكلنا من خلال الخطوات التالية :

يقوم ولي الأمر بتسجيل الدخول إلى تطبيق توكلنا من قبل حسابه الشخصي

الضغط على أيقونة (حسابي)

انقر على أيقونة (الأفراد والمكفولين)

اختر إضافة الأبناء

طريقة دخول منصة مدرستي عبر توكلنا :

نعرض لكل متابعينا من خلال هذا المقال طريقة الدخول على منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا كما أوضحه عبر موقعه الرسمي، وهذه الخطوات هي:

قم بتحميل تطبيق توكلنا أو حدث التطبيق إذا كان محملاً سابقاً على جهازك الدخول إلى بيانات المنصة في تبويب حسابي بعدها سوف تجد في البيانات اسم المستخدم الخاص بك للدخول إلى المنصة أو أسماء المستخدمين التابعين اختر اسم المستخدم الذي تريد الحصول على كلمة السر له ثم اضغط على إرسال للحصول على كلمة السر مع العلم أنه لا يمكن إرسال معلومات كلمة المرور لكل تابع أكثر من مرتين في اليوم بعد ذلك سوف تصلك رسالة تحتوي على كلمة السر للتابع الذي تم اختياره في الخطوة السابقة

حل مشكلة عدم ظهور الأبناء:

من الجدير بالذكر أن تطبيق توكلنا استقبل العديد من الاستفسارات من قبل المواطنين من خلال خدمة المستفيدين عبر موقع تويتر، حيث طرح أحد المواطنين المستفيدين من تطبيق توكلنا أنه يواجه مشكلة في إضافة الأبناء، فجاء رد توكلنا أنه يمكن اتباع الخطوات التي تتم عند إضافة الأبناء تجنباً لحدوث أي مشاكل، وهذه الخطوات هي: