الذهب يهبط مع صعود الدولار

تراجع الذهب مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر فيما ظل المستثمرون متشككين بشأن إجراءات تحفيز إضافية لدعم الاقتصاد الذي تضرر من جائحة كورونا بينما ينتظرون تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.35 بالمئة إلى 1905.80 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بعد موجة بيع كبيرة دفعت المعدن النفيس للانخفاض إلى أدنى مستوياته منذ 12 أغسطس آب عند 1882.70 دولار للأوقية أمس الاثنين.

وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1907.60 دولار للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يعتبر أيضا ملاذا آمنا، إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع مقابل سلة عملات رئيسية في وقت سابق من الجلسة مما قلص جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وأبلغ جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لجنة بالكونجرس أن الطريق أمام الاقتصاد ما زال ضبابيا وأن البنك المركزي الأميركي سيتخذ المزيد من الإجراءات إذا اقتضت الحاجة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.08 بالمئة إلى 24.46 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 1.55 بالمئة إلى 867.63 دولار للأوقية.

وتراجع البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 2229.50 دولار للأوقية.