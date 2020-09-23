إعلامية كويتية: مصر ستغير خريطة الشرق الأوسط بعد اكتشافات غاز المتوسط

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن توقيع اتفاقية تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية من العاصمة المصرية القاهرة يحمل دلالات قوية للمكانة التي باتت تتمتع بها مصر وريادتها إقليميا بعد اكتشافات المتوسط التى جعلتها على رأس قائمة كبار لاعبي الغاز فى المنطقة .

وأوضحت "الرشيد"، فى تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن الاكتشافات البترولية الأخيرة فى المتوسط والبحر الأحمر وصحراء مصر؛ جعل منها قوة إقليمية حيث تمتلك أكبر آبار الغاز ولديها احتياطيات تقدر بتريليونات قدم مكعب من الغاز كثروة وكنز للأجيال الحالية والقادمة، كما تمتلك أكبر مصنع فى العالم لتسييل الغاز فى بدمياط.

ولفتت الإعلامية الكويتية، إلى أن مصر أصبحت لاعبا أساسيا على خريطة الغاز حيث رسمت خريطة الشرق الأوسط وأصبحت بين نادي كبار الغاز، مشيرة إلى أن منجزات قطاع البترول المصري فى السنوات الأخيرة ساهمت بشكل واضح فى النهوضِ بالاقتصاد القومي واستمر في أداء دوره كقاطرة للنمو.

ونوهت إلى أنه فى الفترات الأخيرة تم توقيع (77) عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وذلك بإجمالي منح تنمية تقدر بـ 39.985 مليون دولار ومن أهم هذه العقود عقد تنمية ظهر بمنطقة شروق البحرية، وعقد تنمية اتول بمنطقة التزام شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط.

يشار إلى أن ممثلي 6 دول تطل على ساحل البحر المتوسط، وقعوا، الثلاثاء، في القاهرة، اتفاقية تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية.

والدول الست التي قامت بالتوقيع، هي مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن.

ويأتي انضمام مصر إلى منظمة غاز شرق المتوسط في إطار سعيها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة.

ويهدف المنتدى الذي أُسس عام 2019 إلى إنشاء سوق غاز على المستوى الإقليمي وتأمين العلاقات التجارية وضمان تلبية العرض والطلب من الدول المكونة للمنتدى وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية.

وأكدت رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو وحدة وتضامن اليونان وقبرص في مواجهة الاستفزازات التركية؛ خلال زيارتها للعاصمة القبرصية نيقوسيا أول أمس الاثنين.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، الاثنين: "منتدى الغاز لشرق المتوسط الذي كان حتى الآن مجرد منصة للنقاشات، سيصبح في الحقيقة منظمة دولية".

وكان مسؤول إسرائيلي كبير في قطاع الطاقة قال أمس، إن وزراء الطاقة في مصر وإسرائيل واليونان وقبرص والأردن والسلطة الفلسطينية وإيطاليا سيضعون اللمسات النهائية على ميثاق تلك المنظمة، الثلاثاء، في مراسم ستقام عبر الإنترنت، وسيعملون على وضع "تصور مشترك" للمنطقة، حسب ما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.

وأضاف: "المنتدى سيساعد في إحلال تطبيع مرحب به في العلاقات في المنطقة، والذي سيساعد بدوره في تعزيز وتطوير قطاع الغاز في إسرائيل، وبالطبع صادرات الغاز من إسرائيل لجيرانها وأوروبا ومناطق أخرى".

وقد تنضم دول أخرى مثل فرنسا والولايات المتحدة لهذا المنتدى أيضًا. وظهرت مخزونات كبيرة للغاز في المياه التابعة لإسرائيل ومصر وقبرص في السنوات الماضية. وبدأت إسرائيل بالفعل في تصدير الغاز للأردن ومصر التي تأمل في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة.

ومصر لديها منشأتان للغاز الطبيعي المسال، جرى تعليق العمل فيهما أو تعملان بأقل من طاقتهما الاستيعابية ويمكن استخدامهما في التصدير.

من جهة أخري، أكدت رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو وحدة وتضامن اليونان وقبرص في مواجهة الاستفزازات التركية؛ خلال زيارتها للعاصمة القبرصية نيقوسيا أول أمس.