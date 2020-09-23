شيء مروع.. ترامب يعلق على تجاوز وفيات كورونا في أمريكا حاجز الـ 200 ألف

وقال ترامب، للصحفيين في البيت الأبيض، عقب سؤاله عن ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس في بلاده؛ إنه "أمر مُخزٍِ ومروِّع.. إذا لم نتصرف جيدا، ونقوم بإجراءات الإغلاق، وإعادة الفتح؛ لكان لدينا 2.5 أو 3 ملايين وفاة".
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وأضاف ترامب أن هذا أمر مروع كان لا ينبغي أن يحدث أبدا، مؤكدا أن الصين تركت المرض ينتشر خارج حدودها، وما كان عليها أن توقف ذلك.
وكان الرئيس الأمريكي، أكد، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الصين أخفت معلومات حول فيروس كورونا، داعيا إلى رد فعلي دولي تجاه بكين.
وبلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة أكثر من 200 ألف حالة، فيما تجاوز عدد المصابين بالوباء حاجز الـ6.8 مليون حالة.
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