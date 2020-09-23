ترامب: لولا إدارتى لتوفى 2.5 مليون شخص بـ كورونا

جاء ذلك، عقب وصفه تجاوز عدد وفيات كورونا المستجد فى بلاده حاجز الـ200 ألف، بالأمر المروع، وفقا لـ"سبوتنك".
وهاجم "ترامب"، الصين مجددا، قائلا إنه "كان عليها وقف الفيروس، وكان عليها ألا تسمح للفيروس بالانتشار حول العالم".
وكان ترامب قد اتهم فى خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، الصين ومنظمة الصحة العالمية بأنها، "قدمت معلومات خاطئة حول الفيروس وطريقة انتقاله".
كما دعا ترامب الأمم المتحدة لمحاسبة الصين على انتشار فيروس كورونا.
وحسب معطيات جامعة جونز هوبكينز، فإن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ أكثر من 6.8 مليون حالة، وحصيلة الوفيات أكثر من 200 ألف وفاة.
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