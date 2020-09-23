كندا تخصص مليار دولار لشراء لقاحات كورونا

وأكدت أناد، فى بيان اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، أن الحكومة الفيدرالية الكندية وقعت صفقة جديدة مع شركة الأدوية الفرنسية متعددة الجنسيات سانوفى للحصول على 72 مليون جرعة من لقاح كورونا، الذى يعتمد على البروتين، مؤكدة أن بلادها مستعدة لتأمين ما يصل إلى 15 ألف قارورة من عقار ماكيسون المضاد للفيروسات لعلاج كورونا .

وأشارت، إلى أن عقود اللقاح تضمن أن كندا لديها إمكانية الوصول إلى الأنواع الرئيسة للقاحات المرشحة، لافتة إلى أن امتلاك مجموعة متنوعة من اللقاحات من مصادر متعددة ستؤمّن وصولا مضمونا إلى لقاحات آمنة وفعالة ضد الفيروس عندما تصبح متوفرة.