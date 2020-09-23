وأكدت أناد، فى بيان اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، أن الحكومة الفيدرالية الكندية وقعت صفقة جديدة مع شركة الأدوية الفرنسية متعددة الجنسيات سانوفى للحصول على 72 مليون جرعة من لقاح كورونا، الذى يعتمد على البروتين، مؤكدة أن بلادها مستعدة لتأمين ما يصل إلى 15 ألف قارورة من عقار ماكيسون المضاد للفيروسات لعلاج كورونا .
وأشارت، إلى أن عقود اللقاح تضمن أن كندا لديها إمكانية الوصول إلى الأنواع الرئيسة للقاحات المرشحة، لافتة إلى أن امتلاك مجموعة متنوعة من اللقاحات من مصادر متعددة ستؤمّن وصولا مضمونا إلى لقاحات آمنة وفعالة ضد الفيروس عندما تصبح متوفرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كندا تخصص مليار دولار لشراء لقاحات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.