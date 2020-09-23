ماكرون يحث أردوغان على وقف التوتر فى شرق المتوسط

دعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، نظيره التركى رجب طيب أردوغان، إلى الالتزام بوقف التوتر المتصاعد فى شرق البحر المتوسط مع اليونان و قبرص العضوين فى الاتحاد الأوروبى.





وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، فى أعقاب المكالمة التى استمرت أكثر من ساعة، بين ماكرون وأردوغان، إنها تأمل فى استمرار الحوار.

وأضافت الوزارة: أن "ماكرون حث تركيا على الاحترام الكامل لسيادة الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، والقانون الدولى، والامتناع عن أى عمل أحادى آخر يمكن أن يثير التوترات".

والعلاقات بين الاتحاد الأوروبى و تركيا متوترة بشدة بشأن عدد من القضايا، بما فى ذلك التنقيب عن الغاز فى شرق البحر المتوسط، حيث لا تزال أنقرة على خلاف مع قبرص واليونان.

وترى فرنسا، التى يبدو أنها ضاقت ذرعا بالممارسات التركية، أن أنقرة تجاوزت "الخطوط الحمراء" بعد دخولها فى المياه الإقليمية القبرصية، وعبثها شرق المتوسط.