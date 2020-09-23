الهند تسجل 83 ألفا و527 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الهندية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 5 ملايين و646 ألفا و10 حالات، وذلك عقب تسجيل 83 ألفا و527 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، وفقا لقناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 90 ألفا و20 حالة، وذلك عقب تسجيل 1085 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.