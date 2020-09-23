البرازيل تسجل 33.536 إصابة و836 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت البرازيل تسجيل 33536 إصابة و836 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع كبير لكلا المؤشرين، مقارنة مع إحصائيات الأيام الأخيرة.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم "الإخبارية، اليوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 33536 ليصل العدد الإجمالي إلى 4591604 حالات.

وتمثل حصيلة اليوم ارتفاعا كبيرا لمؤشر الإصابات الجديدة حيث سبق أن سجلت البرازيل يوم 20 سبتمبر 16389، وفي 21 سبتمبر 13439.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 836 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 138108 حالات.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.