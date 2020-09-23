أعلنت البرازيل تسجيل 33536 إصابة و836 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع كبير لكلا المؤشرين، مقارنة مع إحصائيات الأيام الأخيرة.
وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم "الإخبارية، اليوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 33536 ليصل العدد الإجمالي إلى 4591604 حالات.
وتمثل حصيلة اليوم ارتفاعا كبيرا لمؤشر الإصابات الجديدة حيث سبق أن سجلت البرازيل يوم 20 سبتمبر 16389، وفي 21 سبتمبر 13439.
وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 836 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 138108 حالات.
وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرازيل تسجل 33.536 إصابة و836 وفاة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.