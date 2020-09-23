بسبب مشكلة فى المحرك.. هبوط اضطرارى لطائرة نائب الرئيس الأمريكى

وذكر تلفزيون محلى، نقلا عن مصادر، أن سبب المشكلة فى المحرك ربما كان اصطدام طائرة نائب الرئيس الأمريكى بطائر، ولم يصدر البيت الأبيض بعد أى تعقيب على الواقعة.

وكان بنس، قال إن هناك مناقشات مع حكام الولايات الأمريكية، لبحث كيفية قيام إدارة ترامب بحشد جميع الموارد لضمان حصول المستشفيات ودور الرعاية على الإمدادات التى تحتاجها لمواجهة أزمة فيروس كورونا، مؤكدا أن إدارة ترامب تجهز لأكبر تعبئة منذ الحرب العالمية الثانية.