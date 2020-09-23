إعصار دولفين يهدد اليابان بأمطار غزيرة ورياح عاتية وانهيارات أرضية وفيضانات

حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الأربعاء، من أن الإعصار المتوقع أن يجلب أمطارًا غزيرة مع توجهه نحو الجزء الشرقي من البلاد قد يتسبب في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية- وفق ما أوردته وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية- إن إعصار دولفين في طريقه للاقتراب من شرق وشمال شرق اليابان، مع توقع هطول أمطار غزيرة على طول ساحل المحيط الهادئ يومي الخميس والجمعة.

وأضافت الهيئة أنه يجب على السكان الاستعداد للأعاصير والمد والجزر والرعد أيضًا.

وشكلت الحكومة اليابانية أمس فريق عمل في رئاسة الوزراء لجمع المعلومات بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية.