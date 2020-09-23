كورونا في الهند.. الإصابات تعاود الارتفاع والوفيات 90 ألفا

عادت الإصابات بفيروس كورونا الجديد في الهند إلى الارتفاع بعد أن سجلت أكثر من 80 ألف إصابة جديدة بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، الصادرة اليوم الأربعاء، تسجيل 83,347 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لمراسلنا.

وبهذا العدد من الإصابات بالفيروس، وصل إجمالي الإصابات، منذ ظهور الوباء في الهند في يناير الماضي، إلى 5,646,011 إصابة.

وتجاوزت حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا في الهند 90 الف حالة، بعد أن سجلت البلاد 1085 حالة وفاة خلال اليوم الماضي.

وتعقد الحكومة الهندية اجتماعا طارئ مع رؤساء الولايات والأقاليم لتدارس الوضع الصحي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الوباء.

وتحتل الهند، التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة تقريبا، المرتبة الثانية عالميا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، كما تحتل المركز الثالث عالميا من حيث عدد الوفيات بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل.

وتعد العاصمة الهندية نيودلهي ومدن بوني ومومباي وتشيناي أكثر المدن تضررا في البلاد.