"وينغ".. هاتف "إل جي" الجديد "ثنائي الشاشة"

كشفت شركة "إل جي" عن هاتفها الذكي "وينغ" ضمن مشروع "إكسبلورر"، ومزوّد بشاشتين، ويدعم مواصفات تقنية عالية.

ويأتي هاتف "إل جي" الجديد مزودا بشاشة إضافية قابلة للدوران تمكّن المستخدمين من مشاهدة أي تنبيهات أو معلومات على الشاشة الإضافية أو السفلى في وضع الدوران.

ويدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس من الاتصالات، وقد زوّد بمعالج "سنابدراغون 765 جي"، حسبما ذكر موقع "سي نت" المتخصص بالأخبار التقنية.

كذلك دمجت "إل جي" في هاتفها ثلاثة كاميرات خلفية، تبلغ دقة الرئيسية 64 ميغابكسل.

وفيما يتعلق بالأداء، فإن ذاكرة الوصول العشوائي تبلغ 8 غيغابايت، بينما تصل ساعة التخزين 256 غيغابايت، قابلة للزيادة حتى 2 تيرابايت.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل "آندرويد 10"، ويأتي بشاشة عرض قياس 3.9 بوصة، بدقة 1240X1080 بكسل.

وفيما يتعلق ببطارية الهاتف، فهي بسعة 4000 ميلي أمبير/ ساعة، وتدعم الشحن السريع "توربو" بقدرة 15 واط.

ولم يتم الإعلان عن سعر الهاتف "وينغ"، إلا أن تقديرات تشير إلى إمكانية وصول ثمنه إلى ألف دولار.