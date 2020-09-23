إسرائيل تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا بلغت 6861 حالة

أعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، عن تسجيل زيادة قياسية في عدد الإصابات، بواقع 6861 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكشفت الإحصاءات أن 11.6% من الذين أجريت لهم اختبارات اليوم الماضي، كانوا مصابين بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة إن 1352 مصابا يخضعون للعلاج في المستشفيات، بينهم 668 في حالة خطرة.

وارتفعت حصيلة الإصابات في إسرائيل منذ بدء تفشي الوباء إلى نحو 200 ألف إصابة، وحصد فيروس كرونا أرواح حوالي 1300 شخصا حتى الآن.