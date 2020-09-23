أعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، عن تسجيل زيادة قياسية في عدد الإصابات، بواقع 6861 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وكشفت الإحصاءات أن 11.6% من الذين أجريت لهم اختبارات اليوم الماضي، كانوا مصابين بالفيروس.
وقالت وزارة الصحة إن 1352 مصابا يخضعون للعلاج في المستشفيات، بينهم 668 في حالة خطرة.
وارتفعت حصيلة الإصابات في إسرائيل منذ بدء تفشي الوباء إلى نحو 200 ألف إصابة، وحصد فيروس كرونا أرواح حوالي 1300 شخصا حتى الآن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسرائيل تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا بلغت 6861 حالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.