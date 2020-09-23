رقم قياسي.. إسرائيل تسجل 6861 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ارتفاع قياسي في عدد حالات الإصابة، بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت وزارة الصحة في إسرائيل، 6861 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكشفت الإحصاءات أن 11.6% من الذين أجريت لهم اختبارات اليوم الماضي، كانوا مصابين بالفيروس.