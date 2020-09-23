بإجمالي 275927 حالة.. ألمانيا تسجل 1769 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ألمانيا، اليوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقد أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأربعاء، تسجيل 1769 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 1821 إصابة في اليوم السابق.
وبذلك، يصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 275927 حالة.
ووفقًا لأحدث بيانات المعهد الألماني، سجلت البلاد 13 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19 ليرتفع عدد الضحايا إلى 9409 حالة.
وفي وقت سابق، استبعدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، تخفيف إجراءات الحد من فيروس كورونا في ألمانيا وحثت العائدين من الإجازات الصيفية على فحص أنفسهم. ومعهد روبرت كوخ يراجع دراسة صينية حول المسار الزمني لخطر الإصابة بكورونا.
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