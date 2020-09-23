اختفاء مسؤول حكومي كوري جنوبي على متن قارب قرب جزيرة حدودية بين الكوريتين

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء أن مسؤولا حكوميا كان على متن قارب تفتيش مصايد الأسماك فُقد بالقرب من جزيرة "يون بيونج" الحدودية بين الكوريتين في البحر الغربي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية عن بيان للوزارة أن السلطات تنظر في معلومات استخبارية عسكرية تفيد بأنه تم العثور على المسؤول البالغ من العمر 47 عاما في مياه كوريا الشمالية بعد أن فُقد يوم الاثنين، دون تقديم مزيد من التفاصيل.