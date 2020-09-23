بريطانيا: توقعات بعودة الإغلاق الكامل بسبب تفشى كورونا

تحذيرات راب، تأتى بعد يوم من إعلان جونسون، فرض إجراءات جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا، بعد عودة ارتفاع عدد الإصابات فى المملكة المتحدة فى الفترة الأخيرة.

وقال جونسون أمس، فى كلمته أمام مجلس العموم، إن الحكومة ستدخل قيودًا جديدة، مع تحقيق التوازن بين إنقاذ الأرواح وحماية الوظائف.

وأشار إلى أنه اعتبارًا من الخميس المقبل، يبدأ إغلاق الحانات والمطاعم، من الساعة العاشرة مساء باستثناء تقديم الوجبات السريعة وتسليمها، فضلا عن التشديد على ارتداء الكمامات على جميع المواطنين.