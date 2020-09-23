أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، اختفاء أحد المسؤولين من على متن سفينة حكومية بالقرب من الحدود البحرية المتنازع عليها، وسط شكوك حول كوريا الشمالية، جاء ذلك نقلا عن شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.





فى غضون ذلك، دعا الرئيس الكورى الجنوبى "مون جيه إين" إلى إعلان نهاية للحرب الكورية، مؤكدا على أن ذلك سيمهد الطريق لنزع السلاح النووى وإحلال السلام الدائم فى شبه الجزيرة الكورية. كما دعا الرئيس الكورى الجنوبى إلى دعم المجتمع الدولى حتى تتمكن الكوريتان من التقدم إلى عصر المصالحة والازدهار من خلال الإعلان عن نهاية الحرب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اختفاء مسؤول كورى جنوبى على متن سفينة حكومية .. وشكوك حول بيونج يانج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.