أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي،الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بما توليه حكومة المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية، من اهتمام بالغ لقضية ميانمار ومعاناة مسلمي الروهينجيا وغيرهم من الأقليات في ميانمار .
وأشاد العثيمين في بيان له اليوم الأربعاء حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية،بما تضمنته جلسة مجلس الوزراء بشأن قضية ميانمار،ودعوة المملكة أمام الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف ، للمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف وإعطاء أقلية الروهينجا حقوقها، وتكثيف الجهود لحل هذه الأزمة، وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة لجميع المهجرين .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يؤكد اهتمام السعودية بقضية ميامنار ومعاناة مسلمي الروهينجيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.