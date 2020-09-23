رغم استئناف المفاوضات.. اليونان تؤكد: العقوبات الأوروبية على تركيا أمر مفروغ منه

وفي إشارة إلى الخطة الجديدة لمعالجة قضية الهجرة التي ستقدمها المفوضية الأوروبية اليوم، أكد بيتساس أن أثينا لديها معلومات جيدة بشأن هذه الخطة، وستكون خطوة أولى في الاتجاه الصحيح.
وتتجه اليونان وتركيا تدريجيًا نحو إعادة إطلاق المحادثات، التي توقفت في عام 2016، حيث أكد الجانبان يوم الثلاثاء أن جولة جديدة من المحادثات ستجرى قريبا على الرغم من وجود شكوك في أثينا بشأن نوايا أنقرة الحقيقية.
وتكمن مخاوف أثينا في أن أردوغان قد يبدو مصمما على مجموعة من القضايا التي سيتم التطرق إليها في المحادثات الاستكشافية - أكثر من تدابير بناء الثقة وتكتيكات خفض التصعيد.
وتحدث رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، عبر الهاتف، مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس يوم الثلاثاء قبل انعقاد قمة زعماء الاتحاد الأوروبي حول تجاوزات تركيا في شرق البحر المتوسط التي كان من المقرر عقدها في وقت لاحق من هذا الأسبوع ولكن تم تأجيلها إلى 1-2 أكتوبر.
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