الصين تنفي ما تردد حول تدخلها في الانتخابات الأمريكية وتؤكد أنها "ادعاءات بلا أساس"

نفت وزارة الخارجية الصينية اليوم /الأربعاء/ صحة ما تردد على لسان مستشار الأمن القومي الأمريكي " روبرت أوبراين" حول تدخل بكين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مؤكدة أن ما يتردد " إدعاءات بلا أساس " .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية " وانغ وين بين" - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- "إنها إدعاءات بلا أساس، وهدفها تشويه صورة الصين ، ونعارض ذلك " .

وأضاف بين "الصين تؤمن دائما بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولم ولن تتدخل الصين في الانتخابات الأمريكية " .

وتابع بين " نحث الجانب الأمريكي على وقف التدخل في شؤون الصين الداخلية ، ووقف الاتهامات التي لا أساس لها ضد الصين ".