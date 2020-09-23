أكبر حصيلة منذ يوليو.. روسيا تسجل 6431 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل ارتفاع جديد في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة لليوم الخامس على التوالي.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار كورونا في روسيا اليوم الأربعاء عن رصد 6431 إصابة جديدة بالوباء خلال آخر 24 ساعة.

وحسب "روسيا اليوم"، تعد هذه الإصابات أكبر حصيلة يومية منذ 13 يوليو الماضي عندما تم تسجيل 6537 إصابة.

كما سجلت السلطات الصحية الروسية 150 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا مليون و122241 إصابة مؤكدة منذ بداية الجائحة، فيما وصلت الوفيات 19799 حالة.

وتماثل 5750 مريضا للشفاء من كورونا منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 923699 شخصا.