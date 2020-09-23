وسط شكوك في أثينا من نوايا أنقرة الحقيقية.. تركيا واليونان تتجهان نحو استئناف المحادثات

ومن المقرر أن يترأس وفد اليونان الدبلوماسي والسفير المحنك بافلوس أبوستوليديس بينما لم تنتهي تركيا بعد من تشكيل ممثليها.
ونُقل عن أردوغان قوله إن "الزخم الجزئي" الذي يضمنه إقامة الحوار يجب أن يستمر بخطوات متبادلة.
وهناك مخاوف في أثينا من أن أردوغان يبدو مصممًا على مجموعة من القضايا التي سيتم التطرق إليها في المحادثات الاستكشافية - أكثر من تدابير بناء الثقة وتكتيكات خفض التصعيد.
كما دعا أردوغان إلى عقد مؤتمر إقليمي مع جميع الدول المطلة على البحر المتوسط ، والذي قال إنه يجب أن يشمل الإدارة التي نصبت نفسها بنفسها في شمال قبرص الذي تحتله تركيا.
وقال أيضا إن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي يمكن أن تتحسن إذا تم اتخاذ خطوات معينة بشأن الاتحاد الجمركي بين الجانبين والسفر بدون تأشيرة للأتراك ومسألة الهجرة.
وتحدث رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، عبر الهاتف، مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس يوم الثلاثاء قبل انعقاد قمة زعماء الاتحاد الأوروبي حول تجاوزات تركيا في شرق البحر المتوسط التي كان من المقرر عقدها في وقت لاحق من هذا الأسبوع ولكن تم تأجيلها إلى 1-2 أكتوبر.
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