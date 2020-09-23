نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تسجل أكثر من ستة آلاف إصابة جديدة بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل أكثر من ستة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا، مؤكدة تواصل ارتفاع وتيرة تفشي الوباء لليوم الخامس على التوالي.

وقد رصدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، 6431 إصابة جديدة بالوباء خلال آخر 24 ساعة (مقابل 6215 إصابة أمس الثلاثاء و6196 إصابة الاثنين و6148 إصابة الأحد و6065 إصابة السبت)، ما يمثل أكبر حصيلة يومية منذ 13 يوليو الماضي عندما تم تسجيل 6537 إصابة.

وأكدت غرفة العمليات الروسية، أن الإصابات الجديدة تتوزع بين كافة أقاليم البلاد الـ85، لافتة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 24.2% من المرضى الجدد.

وكانت السلطات الصحية الروسية، سجلت خلال اليوم الأخير 150 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، مقابل 160 وفاة في اليوم السابق له.

وشهد إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ارتفاعا بـ0.6% خلال آخر 24 ساعة وأصبح مليون و122241 إصابة مؤكدة، منها 19799 حالة وفاة، و178743 حالة نشطة (ما يمثل ارتفاعا بـ531 حالة نشطة منذ يوم أمس).

وتماثل 5750 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" في روسيا منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 923699 شخصا.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 43.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، منها 291 ألفا خلال الساعات الـ24 الماضية، ولا يزال قرابة 218 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.