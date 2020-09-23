الادعاء السويسري يفضح الخليفي: كذب بشأن تقديم رشاوى لـ فالك

أكد الادعاء السويسري، اليوم الأربعاء، أن القطري ناصر الخليفي رئيس قنوات "بي إن سبورت"، ومالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كذب بشأن تقديم رشى لأمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم الأسبق، المواطن الفرنسي جيروم فالك.

ووفقًا لـ"العربية"، من المقرر أن تحدد المحكمة السويسرية، نهاية الأسبوع موعدا للنطق بالحكم بحق الخليفي.

وانطلقت اليوم، الأربعاء، الجلسة السابعة لمحاكمة القطري ناصر الخليفي رئيس قنوات "بي إن سبورت"، ومالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بتهم فساد أمام المحكمة الفيدرالية الجنائية في بيلنزونا، جنوب سويسرا، في قضية ما بات يعرف بـ "فيفا جيت". وتستمع الجنائية السويسرية، خلال الجلسة لفريق الدفاع عن الخليفي وفالك. ووجهت النيابة العامة إلى الخليفي تهمة التحريض على خيانة الأمانة، في حين وجهت لفالك تهمة منح "بي إن سبورت" حقوق بث مباريات دون عطاءات واضحة، بل مقابل فيلا بريانكا. وطالبت النيابة العامة السويسرية ، أمس الثلاثاء بحبس الخليفي 28 شهرا لاتهامه في قضايا فساد ورشوة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على حقوق البث لنهائيات مونديالي 2026 و 2030. كما دعت النيابة السويسرية أيضا، لحبس الفرنسي جيروم فالك الأمين العام السابق للفيفا، 3 أعوام لإدانته في تلك القضايا، إلى جانب استمرار التحقيقات في العديد من الملفات الأخرى. وكان النائب العام السويسري كشف عن أدلة تثبت أن الخليفي يمتلك الشركة التي اشترت فيلا فالك، مشيرا إلى أن القطري سدد 5 ملايين يورو كثمن لفيلا فالك، مستخدما "الصديقي" لتوقيع عقد مزور لفيلا فالك.

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