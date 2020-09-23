اعتقال شخصين اقتحما مراسم أداء رئيس بيلاروسيا اليمين لولاية سادسة

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الأربعاء، بأنه تم اعتقال شخصين عند محل إقامة الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، حيث تجرى هناك مراسم تنصيبه رئيسًا للبلاد للمرة السادسة، بعد اقتحامهما مراسم أداء اليمين.

وبحسب الوكالة، فإن لوكاشينكو أصبح اليوم رسميًا رئيسًا للبلاد التي يحكمها منذ 26 عامًا، مشيرة إلى أن الرئيس أدى اليمين الدستوري باللغة البيلاروسية بعدما قدمت له رئيسة لجنة الانتخابات المركزية ليديا يرموشينا، الشهادة المناسبة لفوزه في الانتخابات.

وجرت مراسم حلف اليمين في قصر الاستقلال في العاصمة مينسك، وحضر إلى المراسم المئات من الأشخاص والمسئولين والنواب وقادة وسائل الإعلام ورموز الثقافة والرياضة وآخرون.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروس أعلنت فوز لوكاشينكو على زعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا بنسبة 80.1% مقابل 9.9%.

وأعلنت المعارضة البيلاروسية، والاتحاد الأوروبي، عدم اعترافهما بنتائج التصويت في الانتخابات التي أجريت في 9 أغسطس الماضي، ونتج عنها موجة من الاحتجاجات عمت أرجاء البلاد، لكن لوكاشينكو أصر على بقائه في منصبه وأمر الشرطة بقمع الاحتجاجات التي اعتبرها أعمال شغب يجب القضاء عليها.