أخبار اليمن : احذروا.. هذه أعراض "جديدة" لكورونا

احذروا.. هذه أعراض "جديدة" لكورونافيما يعمل العلماء في شتى أنحاء العالم على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 31 مليون شخص عالمياً، لا يزال العاملون في المجال الطبي يكافحون لتحديد قائمة شاملة بأعراض كوفيد 19 التي تزيد يوما بعد الآخر.

ومع أن الإرهاق، وضيق التنفس وارتفاع درجة الحرارة وفقدان حاستي التذوق والشم هم أشهر أعراض الفيروس الغامض، إلا أن هناك مؤشرات أقل شهرة للمرض يجب التنبه لها.

هذا ويمكن للفيروس مهاجمة مناطق مختلفة من الجسم بشراسة، فمنذ مايو الماضي، تم الإبلاغ عن انتشار الهذيان والارتباك بين المرضى المصابين بالحالات الشديدة من "كوفيد-19"، بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي أكسبرس" البريطانية.

وفي دراسة نُشرت في The Lancet، فحص فريق من الباحثين عددا صغيرا من المرضى المصابين بفيروس كورونا، وحددوا أدلة على الارتباك والهذيان في أكثر من 60% من حالات مرضى العناية المركزة.

ويرى العلماء وهم متعددو الجنسيات، أن الأعراض قد تتفاقم جزئيا بسبب التواجد في العناية المركزة.

فقد خلصوا إلى أن المرضى الذين يتعين عليهم البقاء في العناية المركزة لفترات طويلة من الزمن، والذين يحتاجون إلى علاج بالتهوية قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالهذيان والارتباك.

بدورها، قامت مؤسسة Mayo Clinic (مايو كلينك) الصحية بتجميع قائمة بعلامات التحذير غير العادية للمرض.

وأشارت إلى أن "كوفيد-19" قد يسبب أعراضا معتدلة في الجهاز الهضمي، تشمل فقدان الشهية والغثيان والقيء والإسهال.

وتقول: "قد تستمر هذه الأعراض ليوم واحد فقط. ويعاني بعض الأشخاص المصابين بكوفيد-19 من الإسهال والغثيان قبل ظهور الحمى وأعراض الجهاز التنفسي".

هذا وتشمل الأعراض غير العادية الأخرى التي تم رصدها ما يلي:

* تغيرات في الجلد: قد يصاب الأشخاص الأصغر سنا الذين يعانون من "كوفيد-19" بحكة في أيديهم وأقدامهم تشبه تورم الأصابع، وهي حالة جلدية التهابية. تسمى أحيانا أصابع كوفيد، وعادة ما تستمر هذه الأعراض حوالي 12 يوما.

ومع ذلك، يشير بحث جديد إلى أن هذه الأعراض قد تكون مجرد تورم أصابع ناتج عن سلوك الأشخاص المستقر وعدم الحركة كثيرا بسبب عدم الخروج من المنازل أثناء عمليات الإغلاق.

* الارتباك: تم الإبلاغ عن أن "كوفيد 19" يسبب ارتباكا لدى كبار السن، خاصة أولئك الذين يعانون من التهابات شديدة.

* مشاكل العين: قد يسبب الفيروس الغامض مشاكل في العين مثل تضخم الأوعية الدموية الحمراء وتورم الجفون وزيادة الإفرازات. وقد تسبب العدوى أيضا حساسية من الضوء وتهيجا. وهذه الأعراض أكثر شيوعا لدى الأشخاص المصابين بعدوى شديدة.

بدورها، تضيف مؤسسة Mayo Clinic: "قد تظهر علامات وأعراض كوفيد 19 بعد يومين إلى 14 يوما من التعرض للفيروس ويمكن أن تتراوح من خفيفة إلى شديدة".

إلى ذلك، أودى فيروس كورونا المستجد إلى إصابة أكثر من 31 مليون شخص في أنحاء العالم وتوفي ما يقرب من 962 ألفا بكوفيد-19 منذ ظهور الفيروس في مدينة ووهان في شرق الصين في أواخر العام 2019، بحسب إحصاءات وكالة "رويترز".

وذكرت منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين، أنه تم تسجيل نحو مليوني إصابة في أنحاء العالم في أسبوع واحد حتى 20 أيلول/سبتمبر.

كما أوضحت أن الزيادة بنسبة 6% هي "العدد الأكبر من الإصابات الذي يسجل على الإطلاق خلال أسبوع واحد منذ بدء تفشي الوباء".