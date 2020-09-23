ولي عهد أبوظبي: علاقات الإمارات والسعودية نموذج للإخوة ووحدة المصير

وكتب بن زايد في تغريدته "نھنئ خادم الحرمین الشریفین وولي عھده والشعب السعودي الشقیق، بمناسبة الیوم الوطني.. 90 عامًا من الإنجازات الحضاریة، والمواقف التاریخیة في دعم القضایا العربیة والإسلامیة".
وأضاف ولي عهد أبوظبي "علاقات الإمارات والسعودیة كانت ولا تزال وستظل نموذجًا للأخوة والمحبة والتوافق والمصیر الواحد".
كما هنا أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي.
وغرد أنور قرقاش من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: "نبارك للمملكة العربية السعودية الشقيقة باليوم الوطني التسعين، متمنين للسعودية العزيزة دوام النجاح والازدهار والاستقرار أنتم نِعم العضيد ونِعم السند".
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