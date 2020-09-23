سفير الاتحاد الأوروبي الجديد: الاتحاد ومصر شريكان وثيقان يتمتعان بصداقة طويلة الأمد وعلاقات قوية

أكد كريستيان برجر؛ رئيس وفد الاتحاد الأوروبي الحديد لدى مصر،ان الاتحاد الأوروبي ومصر شريكين وثيقين ويتمتعان بصداقة طويلة الأمد وعلاقات قوية في العديد من المجالات.. مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لمصر والمستثمر الأجنبي المباشر الأول.

جاء ذلك في بيان صحفي وزعه وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي لدى مصر عقب تقديم السفير الجديد أوراق اعتماده للرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء.

وقال برجر - في البيان - "يشرفني أن أكون سفيرا للاتحاد الأوروبي لدى مصر، أم الدنيا، وأن أقدم تحياتي القلبية واحترامي العميق للمصريين".

واضاف ان مصروالاتحاد الاوروبى يعملان معا بشأن القضايا العالمية التي تواجه الاتحاد الأوروبي ومصر، مثل الوباء الحالى وذلك فى اشارة الى جائحة "كورونا " .

وتابع "أنا وزوجتي ماريلينا سعداء للغاية لإعادة التعرف على هذا البلد الرائع وشعبه".. معربا عن التطلع إلى العمل عن قرب مع الشركاء المصريين في الحكومة والمجتمع المدني ومجتمع الأعمال والعديد من أصحاب المصلحة الآخرين.

وقال انه سيعمل مع الشركاء والاصدقاء في جامعة الدول العربية على تعميق تعاوننا في مواجهة التحديات الاستراتيجية المشتركة.

وذكر وفد مفوضية الاتحاد الاوروبى لدى مصر -فى البيان- انه وقبل قدومه إلى مصر، عمل كريستيان برجر سفيرا ورئيسا لوفد الاتحاد الأوروبي إلى تركيا في الفترة من 2016 إلى 2020، وسفيرا في تركمانستان .

وشغل من عام 2011 إلى 2016 منصب مدير/نائب مدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيئة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل.

ومن 2008 إلى 2011 كان ممثلا للاتحاد الأوروبي رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في القدس .

وشغل في الفترة من 2006 إلى 2008 منصب مدير وحدة الاستجابة للأزمات وبناء السلام بالمفوضية الأوروبية.

كما عمل من 2005 إلى 2006 ممثلا للاتحاد الأوروبي لدى المبعوث الخاص للجنة الرباعية للشرق الأوسط (جيمس ولفنسون)؛ حيث عمل بشكل رئيسي على اتفاق رفح (معبر الحدود بين مصر وغزة).

وانضم كريستيان برجر إلى المؤسسات الأوروبية في عام 1997 حيث كان فى البداية مسؤولا عن العلاقات مع سوريا، ثم مستشارا سياسيا لقضايا الشرق الأوسط، وعمل في مناصب سابقة مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بفيينا، والأمم المتحدة في سوريا (يوندوف)، وغزة والقدس (أونروا).

وكريستيان برجر هو مواطن نمساوي، متزوج ولديه طفلان، وهو حاصل على درجات أكاديمية في القانون من جامعتي فيينا ولندن (كلية لندن للاقتصاد).

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