أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في نبأ عاجل لها، بأن أوروبا سجلت أكثر من 5 ملايين إصابة بفيروس كورونا حتى الآن.
وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت في وقت سابق، من أن أوروبا من المرجح أن تشهد عودة ظهور وفيات فيروس كورونا في أكتوبر ونوفمبر.
وظلت الوفيات مستقرة نسبيًا حتى مع ارتفاع الحالات في العديد من البلدان الأوروبية خلال الصيف، لكن مدير أوروبا في منظمة الصحة العالمية هانز كلوج يتوقع ارتفاعًا في الوفيات اليومية في الخريف.
وسوف تصبح الأحوال أكثر صعوبة. في أكتوبر، ونوفمبر، وستشهد بريطانيا المزيد من الوفيات، وفق تحذيرات الصحة العالمية.
وحذر كلوج أيضًا من أن اختراق اللقاح لن يعني بالضرورة نهاية الوباء - متنبئا بـ "كابوس لوجستي" إذا كانت هناك حاجة إلى ضربات مختلفة لمجموعات مختلفة من الناس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوروبا تسجل أكثر من 5 ملايين إصابة بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.