بعد إعلان حفتر.. ناقلة تدخل ميناء الحريقة الليبي لتحميل مليون برميل من النفط

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، أن الناقلة دلتا هيلاس ستدخل ميناء الحريقة الليبي، اليوم الأربعاء، لتحميل مليون برميل من النفط من مخزن الميناء.

ووفقًا لـ"العربية"، أفادت بيانات شحن ومتعاملون بأن الناقلة مارلين شيكوكو التابعة ليونيبك تتجه أيضا إلى الحريقة.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا رفعت، السبت الماضي، حالة القوة القاهرة في عدد من موانئ النفط والمنشآت التي اعتبرتها آمنة.

يأتي ذلك عقب إعلان القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، الجمعة الماضي، عن استئناف إنتاج وتصدير النفط في البلاد.

وقال حفتر في كلمة له، إن استئناف تصدير النفط جاء بعدة شروط منها عدم استخدامه لتمويل الإرهاب.

وأضاف القائد العام للجيش الوطني الليبي: "في ظل ما يعانيه المواطن من تدني في المستوى المعيشي والاقتصادي، نقرر استئناف انتاج النفط وتصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الاجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا لعائداتها المالية وعدم تعرضها للنهب أو تمويل الإرهاب كضمانات لمواصلة الإنتاج".

فيما رفض فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية الاتفاق الذي تم التوصل إليه نائبه أحمد معيتيق وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر بشأن استئناف إنتاج وتصدير النفط.