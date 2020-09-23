وجاء الإغلاق بعد أن اتصل شخص بالشرطة وأبلغهم أن هناك قنبلة موضوعة داخل البرج. يشار إلى أنه تم إغلاق برج إيفل لمدة ثلاثة أشهر، فى مارس الماضى، ضمن الإجراءات التى اتخذتها السلطات الفرنسة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. رفع الطوق الأمنى من محيط برج إيفل بعد الاشتباه بوجود قنبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.